Spectacle L’Autre Dame de Paris Gare à Coulisses Eurre

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
2026-04-17
Une réécriture du roman de Victor Hugo (ou presque parce qu’ils n’ont lu que la BD !). Cie Five Foot Fingers
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
A rewriting of Victor Hugo?s novel (or almost, because they?ve only read the comic!). Five Foot Fingers
