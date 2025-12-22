Spectacle L’Autre Dame de Paris Gare à Coulisses Eurre

Spectacle L’Autre Dame de Paris

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Une réécriture du roman de Victor Hugo (ou presque parce qu’ils n’ont lu que la BD !). Cie Five Foot Fingers

.

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

A rewriting of Victor Hugo?s novel (or almost, because they?ve only read the comic!). Five Foot Fingers

