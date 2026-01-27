Spectacle l’autre monde de Guilhem Moustier-Ventadour

Spectacle l’autre monde de Guilhem

Lieu-dit La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Spectacle l’autre monde de Guilhem par la compagnie l’Arbre Fée.

Guilhem s’égare en forêt. De pas en pas, de rencontre en rencontre, il va traverser contrées lointaines, mondes et univers magiques …

Un voyage initiatique qui le changera à jamais !

A partir de 6 ans.

05 55 93 04 34

Lieu-dit La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

