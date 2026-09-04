Spectacle : L’autre Monde Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

mardi 3 novembre 2026 · Théâtre de la Coupe d'Or · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Spectacle : L’autre Monde

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-03

Cyrano de Bergerac, à travers « L’Autre Monde », critique les dogmes de son époque dans un récit visionnaire sur la Lune, interprété par Benjamin Lazar avec deux musiciens baroques.

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Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Show : The Other World

Cyrano de Bergerac, through « L’Autre Monde », criticizes the dogmas of his time in a visionary tale about the Moon, performed by Benjamin Lazar with two baroque musicians.

L’événement Spectacle : L’autre Monde Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan