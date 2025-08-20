spectacle L’avenir c’était mieux avant Les Vils brequins Guillestre

spectacle L’avenir c’était mieux avant Les Vils brequins Guillestre mercredi 20 août 2025.

Cour d’école Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

de 3 à 5 ans

Début : Mercredi 2025-08-20 16:30:00

fin : 2025-08-20 17:30:00

2025-08-20

Dans un univers poétique et décalé, où les vinyles, les rires et les rimes s’envolent au tempo du jazz comme à celui du hip-hop, Filipon et son bon Cissous vont devoir travailler de concert pour accomplir les dernières volontés de Feu Hildegarde.

Cour d’école Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

In a poetic, offbeat universe, where vinyl, laughter and rhymes soar to the beat of jazz and hip-hop, Filipon and his good friend Cissous must work together to fulfill the last wishes of the late Hildegarde.

German :

In einer poetischen und schrägen Welt, in der Vinyl, Lachen und Reime im Tempo von Jazz und Hip-Hop fliegen, müssen Filipon und sein guter Cissous zusammenarbeiten, um den letzten Willen der verstorbenen Hildegard zu erfüllen.

Italiano :

In un mondo poetico e anticonformista, dove i dischi in vinile, le risate e le rime si librano al ritmo del jazz e dell’hip-hop, Filipon e il suo buon amico Cissous devono collaborare per realizzare le ultime volontà della defunta Hildegarde.

Espanol :

En un mundo poético y atípico, donde los discos de vinilo, las risas y las rimas se elevan al ritmo del jazz y el hip-hop, Filipon y su buen amigo Cissous tienen que trabajar juntos para cumplir los últimos deseos de la difunta Hildegarde.

