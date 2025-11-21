Spectacle Le bal à pédales de Mr Bourgouin Salle du Séchoir Coly-Saint-Amand

Spectacle Le bal à pédales de Mr Bourgouin

Salle du Séchoir Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

14h30. Autour d’un engin hérité de leur grand-père, deux comédiens musiciens chantent avec humour l’écologie, le vivre ensemble et les vertus du sport. Gratuit

L’équipe de saint-Amand fait son intéressant reçoit en résidence d’artistes la Cie Virus qui proposera sur la dernière journée son spectacle Le bal à Pédales de Mr. Bourgouin au séchoir à tabac! Autour d’un engin hérité de leur grand-père, les deux comédiens musiciens chantent avec humour l’écologie, le vivre ensemble et les vertus du sport. .

Salle du Séchoir Le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 15 29 32 cie.v.i.r.u.s@gmail.com

English : Spectacle Le bal à pédales de Mr Bourgouin

14h30. Around a machine inherited from their grandfather, two actor-musicians humorously sing about ecology, living together and the virtues of sport. Free

German : Spectacle Le bal à pédales de Mr Bourgouin

14h30. Rund um ein von ihrem Großvater geerbtes Gerät singen zwei Musikschauspieler auf humorvolle Weise über Ökologie, das Zusammenleben und die Tugenden des Sports. Kostenlos

Italiano :

14h30. Intorno a una macchina ereditata dal nonno, due attori-musicisti cantano con umorismo l’ecologia, la convivenza e le virtù dello sport. Gratuito

Espanol : Spectacle Le bal à pédales de Mr Bourgouin

14h30. Alrededor de una máquina heredada de su abuelo, dos actores-músicos cantan con humor sobre la ecología, la convivencia y las virtudes del deporte. Gratis

