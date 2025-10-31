Spectacle Le Bal de la Sahmain à Auverse Salle des fêtes Noyant-Villages

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour Halloween, la compagnie Vent de Lune vous présentera Le Bal de la Sahmain , un spectacle familial interactif à danser. Dans ce spectacle, chaque enfant du public va pouvoir s’inviter au petit bal sous les lampions de la clairière, lors des rondes qui s’emmêlent, se démêlent, dans des farandoles qui s’enroulent et se déroulent, des danses qui se bloquent ou se débloquent à coup de sortilèges et de contre sorts trop fort, qui fusent de part et d’autre dans le public… .

Salle des fêtes Auverse Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 85 91 70 culture@noyant-villages.fr

English :

Le Bal de la Sahmain » show in Auverse

German :

Schauspiel « Le Bal de la Sahmain » in Auverse

Italiano :

Spettacolo « Le Bal de la Sahmain » ad Auverse

Espanol :

Espectáculo « Le Bal de la Sahmain » en Auverse

