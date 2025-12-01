Spectacle: Le bal des étoiles Rue Marcel Cachin Domérat
Spectacle: Le bal des étoiles Rue Marcel Cachin Domérat samedi 13 décembre 2025.
Spectacle: Le bal des étoiles
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Spectacle le bal des Etoiles par La Petite Mélodie
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Le bal des Etoiles show by La Petite Mélodie
German :
Aufführung Le bal des Etoiles von La Petite Mélodie
Italiano :
Spettacolo Le bal des Etoiles di La Petite Mélodie
Espanol :
Espectáculo Le bal des Etoiles de La Petite Mélodie
L’événement Spectacle: Le bal des étoiles Domérat a été mis à jour le 2025-11-08 par Montluçon Tourisme