Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Le bal des étoiles Genouillac

Spectacle Le bal des étoiles

Spectacle Le bal des étoiles Genouillac jeudi 4 décembre 2025.

Spectacle Le bal des étoiles

Salle des fêtes Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04

Date(s) :
2025-12-04

Spectacle Le bal des étoiles
Jeudi 4 décembre
Ouverture des portes 17h30 Début du spectacle 18h
Salle des fêtes de Bonnat

RENSEIGNEMENTS
05.87.56.01.27
enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Pôle petite enfance La Compagnie la petite mélodie   .

Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 27  enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

English :

German : Spectacle Le bal des étoiles

Italiano :

Espanol : Spectacle Le bal des étoiles

L’événement Spectacle Le bal des étoiles Genouillac a été mis à jour le 2025-11-18 par Portes de la Creuse en Marche