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Spectacle : « Le bal des jouets » Back Step Théâtre Vichy

lundi 21 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
lundi 21 décembre 2026
Fin
lundi 21 décembre 2026
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
10 10 10 De 6 à 17 ans

Vichy

Spectacle : « Le bal des jouets »

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

De 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21
fin : 2026-12-22

Date(s) :
2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23

Un spectacle musical féérique pour petits et grands rêveurs. Au programme : des chansons, de la magie, de la danse et des émotions. Quand les jouets prennent vie, la magie de Noël commence !
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

A magical musical show for dreamers of all ages. On the program: songs, magic, dance, and emotions. When toys come to life, the magic of Christmas begins!

L’événement Spectacle : « Le bal des jouets » Vichy a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations

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