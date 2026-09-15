Spectacle : « Le bal des jouets » Back Step Théâtre Vichy
lundi 21 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Spectacle : « Le bal des jouets »
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
De 6 à 17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21
fin : 2026-12-22
Date(s) :
2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23
Un spectacle musical féérique pour petits et grands rêveurs. Au programme : des chansons, de la magie, de la danse et des émotions. Quand les jouets prennent vie, la magie de Noël commence !
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr
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English :
A magical musical show for dreamers of all ages. On the program: songs, magic, dance, and emotions. When toys come to life, the magic of Christmas begins!
L’événement Spectacle : « Le bal des jouets » Vichy a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations
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