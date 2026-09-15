Informations pratiques

Vichy

Spectacle : « Le bal des jouets »

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

De 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-21

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23

Un spectacle musical féérique pour petits et grands rêveurs. Au programme : des chansons, de la magie, de la danse et des émotions. Quand les jouets prennent vie, la magie de Noël commence !

.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A magical musical show for dreamers of all ages. On the program: songs, magic, dance, and emotions. When toys come to life, the magic of Christmas begins!

L’événement Spectacle : « Le bal des jouets » Vichy a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations