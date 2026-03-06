Spectacle Le bal des Pompiers Salle Culturelle Breuil-Magné
Spectacle Le bal des Pompiers
Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02
2026-04-02
One-man-show de Laurent Savard
Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine autisme17@gmail.com
English : The Firefighters’ Ball
One-man show by Laurent Savard
