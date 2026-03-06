Spectacle Le bal des Pompiers Salle Culturelle Breuil-Magné

Spectacle Le bal des Pompiers

Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

One-man-show de Laurent Savard

Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine autisme17@gmail.com

English : The Firefighters’ Ball

One-man show by Laurent Savard

