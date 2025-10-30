Spectacle « Le banquet » Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-30 19:30:00

fin : 2025-10-30 22:00:00

2025-10-30

Pour y répondre sans tomber dans la crise d’angoisse, les conteurs et conteuses de La Cour des Contes vous invitent à un banquet. Autour de la table se racontent des histoires, de Cassandre à Lancelot, de chagrins d’amour en épopées familiales.

Sont partagés des craintes et des espoirs, non pas pour plonger dans la fin du monde, mais pour construire celui à venir.

Dès 18 ans. Repas compris. Sur inscription auprès de la médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer.

Le spectacle a lieu à l’espace Nelson Mandela. .

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Spectacle « Le banquet »

It’s a story of appetite and stomach churning around a question: can we talk about the end of the world at the dinner table?

The storytellers of La Cour des Contes invite you to a banquet to answer the question without falling into a panic attack.

German : Spectacle « Le banquet »

Es ist eine Geschichte über Appetit und Bauchschmerzen, die sich um eine Frage dreht: Kann man bei Tisch über das Ende der Welt sprechen?

Um diese Frage zu beantworten, ohne in eine Panikattacke zu verfallen, laden die Erzählerinnen und Erzähler von La Cour des Contes Sie zu einem Bankett ein.

Italiano :

È una storia di appetiti e di domande che fanno venire il voltastomaco: si può parlare della fine del mondo a tavola?

I narratori de La Cour des Contes vi invitano a un banchetto, così potrete rispondere alla domanda senza avere un attacco di panico.

Espanol :

Es una historia de apetitos y preguntas que revuelven el estómago: ¿se puede hablar del fin del mundo en la mesa?

Los narradores de La Cour des Contes le invitan a un banquete para que pueda responder a la pregunta sin sufrir un ataque de pánico.

