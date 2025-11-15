Spectacle « Le Baobab à Plumes » par la conteuse Vi Indigaïa Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Spectacle « Le Baobab à Plumes » par la conteuse Vi Indigaïa Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 15 novembre 2025.

Une petite graine curieuse parcourt le globe en sautant de plumage en plumage. Insatiable, elle écoute les histoires des humains, du vent, des oiseaux, et des entrailles de la terre. Elle veut être arbre mais aussi voler dans l’infini du ciel.

Des contes qui ont du cœur et de la malice pour faire grandir l’envie de réaliser ses rêves, même quand cela semble mal parti !

Vi Indigaïa est née en Martinique, la vie l’a menée de l’autre côté des eaux, en France puis en Suisse.

Le cursus universitaire en langues étrangères a laissé place à la formation en théâtre, danse, chant, cirque. Enfin, la découverte du conte lui a permis de réunir tous ces acquis.

Pour elle, le squelette de notre humanité, ce sont les récits. Son répertoire est tissé de contes traditionnels, de récits de vie ou d’invention. Sa parole est poétique, politique et fantastique, nourrie du rire qui renverse le chaos.

Elle vit les arts du récit tel un espace de liberté : corps dansant et voix rythmique se déploient en tout lieu, pour tout public.

C’est un voyage de la mythologie inuit, aux légendes irlandaises en passant par les traditions des Caraïbes.

Le samedi 15 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public. A partir de 7 ans.

Date(s) : 2025-11-15T18:00:00+02:00_2025-11-15T19:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr