Spectacle « Le bateau Fantôme » Au Charbon

4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Chant, poésie, danse.

Venez Au Charbon découvrir l’épopée poétique présentée par Robin Dessertenne aux textes et au chant, Joël Pellegrini à la composition et au piano et Thali à la danse. .

4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 07 99 57 95 spectaclelebateaufantome@gmail.com

English : Spectacle « Le bateau Fantôme » Au Charbon

Singing, poetry, dancing.

German : Spectacle « Le bateau Fantôme » Au Charbon

Gesang, Poesie, Tanz.

Italiano :

Canto, poesia e danza.

Espanol :

Canto, poesía y danza.

