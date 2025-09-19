Spectacle « Le bateau Fantôme » Au Charbon Courseulles-sur-Mer
Spectacle « Le bateau Fantôme » Au Charbon Courseulles-sur-Mer vendredi 19 septembre 2025.
Spectacle « Le bateau Fantôme » Au Charbon
4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-09-19 20:00:00
2025-09-19
Chant, poésie, danse.
Venez Au Charbon découvrir l’épopée poétique présentée par Robin Dessertenne aux textes et au chant, Joël Pellegrini à la composition et au piano et Thali à la danse. .
4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 07 99 57 95 spectaclelebateaufantome@gmail.com
English : Spectacle « Le bateau Fantôme » Au Charbon
Singing, poetry, dancing.
German : Spectacle « Le bateau Fantôme » Au Charbon
Gesang, Poesie, Tanz.
Italiano :
Canto, poesia e danza.
Espanol :
Canto, poesía y danza.
