Spectacle : le bateau fantôme fait escale à Courseulles-sur-Mer Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer

10€.

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Fin : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Le Bateau Fantôme fait escale Au Charbon à Courseulles-sur-Mer !

Un navire mystérieux surgit de la brume… « B.Ô – Le Bateau Fantôme » vous invite à embarquer pour un voyage unique où se mêlent chant, poésie, danse et percussions. Une expérience sensorielle et envoûtante qui vous transporte entre rêve et réalité, entre lumière et obscurité.

Le Bateau Fantôme est une création originale portée par trois artistes :

Robin Dessertenne pour les textes et l’interprétation

Joël Pellegrini pour la composition musicale et le piano

Thali, danseuse chorégraphe, rejoint le projet pour cette représentation

Ouverture des portes à 19h30 avec possibilité de boire un verre et déguster une soupe de poisson cuisinée spécialement pour cet évènement « maritime »

Tarif unique : 10 €

Réservation au 06.07.99.57.95 / sur place

ou par mail : spectaclelebateaufantome@gmail.com

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult, 14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie 02 31 77 06 69 https://www.aucharbonnormandie.com/ https://www.facebook.com/aucharbonnormandie Le tiers-lieu « Au Charbon » : un héritage réinventé

Situé au cœur du centre historique de Courseulles-sur-Mer, à deux pas de la place du marché, « Au Charbon » est un lieu chargé d’histoire familiale, témoin de l’après-guerre et de la période de reconstruction. Depuis 2010, ce site emblématique fait l’objet d’une réhabilitation ambitieuse : rénovation de la maison sur deux étages, transformation des anciens bâtiments de l’entreprise de combustibles et réaménagement de la cour datant des années 1950.

Cette métamorphose incarne une transition symbolique forte : « de l’énergie fossile à l’énergie créative et numérique ». Fidèle à l’esprit du lieu, le projet valorise les matériaux d’origine — béton, bois, carrelage, vitres anciennes, escaliers — dans une démarche d’optimisation et de préservation.

Sur 700 m², « Au Charbon » déploie un écosystème hybride réunissant plusieurs pôles d’activités : des espaces de travail (bureaux, salles de formation, coworking), des ateliers de création et de fabrication, un lab créatif numérique, une agora dédiée aux événements culturels et artistiques.

