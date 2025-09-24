Spectacle Le bon plan Chartres

Spectacle Le bon plan Chartres mercredi 24 septembre 2025.

Spectacle Le bon plan

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – 19 EUR

Début : Samedi 2025-09-24 21:00:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-24

Philippe est dans une mauvaise passe. Il est au chômage, criblé de dettes et son proprio menace de le jeter à la rue. Sa vie se transforme le jour où, sur un malentendu, ses voisins lui prêtent des talents de guérisseur…

Philippe voudrait leur avouer qu’ils se trompent, mais à 50 euros la séance son éthique en prend un coup. Rapidement, il gagne de l’argent et se rapproche même de sa jolie voisine, qu’il aime en secret… Tout public. 15 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53

English :

Philippe is in a bad way. He’s unemployed, in debt and his landlord is threatening to throw him out on the street. His life is transformed when, through a misunderstanding, his neighbors lend him their talents as a healer…

German :

Philippe ist in einer schwierigen Lage. Er ist arbeitslos, verschuldet und sein Vermieter droht, ihn auf die Straße zu setzen. Sein Leben ändert sich an dem Tag, an dem seine Nachbarn ihm aufgrund eines Missverständnisses Heilungskräfte zuschreiben…

Italiano :

Philippe si trova in una brutta situazione. È disoccupato, ha debiti e il suo padrone di casa minaccia di buttarlo in strada. La sua vita si trasforma un giorno quando, per un equivoco, i suoi vicini gli prestano il loro talento di guaritori…

Espanol :

Philippe está mal. No tiene trabajo, está endeudado y su casero amenaza con echarlo a la calle. Su vida se transforma cuando, por un malentendido, sus vecinos le prestan sus talentos de curandero…

