Spectacle Le bonheur conjugal de Tchekhov par la Compagnie Ruzaro le vendredi 24 avril à 21h, et le dimanche 26 avril à 17h. Restauration possible dès 19h30 le vendredi soir.

Le Bonheur Conjugal selon Tchekhov est un voyage théâtral composé de trois courtes pièces en un acte: Une demande en mariage, L’Ours, et Les Méfaits du tabac.

Ces saynètes, où les personnages s’affrontent et se heurtent avec humour et maladresse, sont entrecoupées d’interludes où Tchekhov prend la parole pour expliquer, avec la plume de Danielle Mathieu-Bouillon, les raisons de l’écriture de ces œuvres.

Le public découvre ainsi une facette méconnue du dramaturge russe, plus légère et burlesque.Ce spectacle, à la fois drôle et profond, explore les travers de la nature humaine, en abordant avec ironie les thèmes du mariage, des dettes, et des apparences sociales.

Derrière ces farces légères, que Tchekhov qualifiait lui-même de blagues ou de vaudevilles à la française , se cache une satire subtile de nos travers humains.

Le spectacle invite le public à redécouvrir l’humanité universelle des personnages tchekhoviens maladroits, querelleurs ou pathétiques, en quête de bonheur, mais toujours profondément attachants.

Buvette sur place

Restauration possible sur place dès 19h30. .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

English :

Performance of Chekhov’s Le bonheur conjugal by Compagnie Ruzaro on Friday April 24 at 9pm, and Sunday April 26 at 5pm. Catering available from 7.30pm on Friday evening.

