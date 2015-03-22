Spectacle Le bourgeois gentilhomme, une adaptation du texte de Molière Passais Villages

Spectacle Le bourgeois gentilhomme, une adaptation du texte de Molière

Salle multiculturelle de Passais-la-Conception Passais Villages Orne

Début : Vendredi 2026-03-20 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-22

Le Bourgeois gentilhomme est une célèbre comédie-ballet de Molière en 5 actes crée en

1670 ; un grand classique du théâtre français en prose.

Anne Laure Chausserie propose une version du texte de l’époque en ayant légèrement modifié

le texte pour l’adapter en longueur et gagner en compréhension. Ce texte, toujours d’actualité,

constitue une belle illustration d’un certain mépris de classe.

L’INTRIGUE

M. Jourdain, d’origine modeste, est devenu riche. Il décide d’acquérir les belles manières. Il se

lance avec enthousiasme dans l’apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la

philosophie, souhaite se vêtir… Bref, toutes choses qui lui paraissent indispensables pour devenir un gentilhomme . Et… il est amoureux…

Les personnages profitent de la naïveté de M. Jourdain, conspirent, intriguent, se moquent et

tous tirent profit. Les situations sont cocasses, l’argent et l’amour traversent constamment

l’intrigue.

C’est 30 membres de l’association engagés dans le projet metteuse en scène scénographe, chorégraphe, 19 comédiens français et britaniques -, techniciens, décorateurs, vente des billets, l’accueil… et un partenariat avec l’association Gorron Danse.

– vendredi 20 mars à 20h

– samedi 21 mars à 20h

– dimanche 22 mars à 15h

billets en vente au bureau de tabac de Passais Villages ou sur le site www.funtheatre.fr .

Salle multiculturelle de Passais-la-Conception Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 6 81 33 01 95 contact@funtheatre.fr

