Spectacle Le braquage des bras cassés

Lundi 22 décembre 2025 à partir de 20h30.

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-24

Deux beaux-frères loosers qui n’ont plus rien à perdre s’improvisent braqueurs d’une banque.

Mais ce jour là, la directrice de la banque est précisément en train de tenter d’échapper à un tueur à gage envoyé par la Mafia ! Ajoutez à cela un ancien militaire reconverti en convoyeur de fond et une vieille dame acariâtre qui veut absolument toucher sa pension, et vous obtenez un braquage irrésistiblement drôle, qui va tourner rapidement au fiasco ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Two loser brothers-in-law with nothing left to lose take on the job of bank robbers.

German :

Zwei verlorene Stiefbrüder, die nichts mehr zu verlieren haben, versuchen sich als Bankräuber.

Italiano :

Due cognati perdenti che non hanno nulla da perdere diventano rapinatori di banche.

Espanol :

Dos cuñados perdedores sin nada que perder se convierten en atracadores de bancos.

L’événement Spectacle Le braquage des bras cassés Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence