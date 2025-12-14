Spectacle Le bruit des arbres qui tombent Saint-Junien

Spectacle Le bruit des arbres qui tombent

14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Danse

Dès 15 ans

Compagnie nathalie béasse

Dans ce spectacle, Nathalie Béasse esquisse un vaste poème scénique à l’univers visuel et sonore extraordinaire. Les quatre interprètes nous livrent chacun à tour de rôle leurs histoires et un bout de leur intimité.

+ une garderie artistique vous sera proposée lors de ce spectacle. .

