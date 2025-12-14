Spectacle Le bruit des arbres qui tombent Saint-Junien
14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 17 – 17 – EUR
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Danse
Dès 15 ans
Compagnie nathalie béasse
Dans ce spectacle, Nathalie Béasse esquisse un vaste poème scénique à l’univers visuel et sonore extraordinaire. Les quatre interprètes nous livrent chacun à tour de rôle leurs histoires et un bout de leur intimité.
+ une garderie artistique vous sera proposée lors de ce spectacle. .
