Spectacle Le bruit des loups La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne mercredi 1 avril 2026.
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 16 EUR
Début : 2026-04-01 19:30:00
fin : 2026-04-01
2026-04-01 2026-04-02
Cirque magie
Le bruit des loups Etienne Saglio
Étienne Saglio est une figure incontournable de la magie nouvelle. Poète et illusionniste, il imagine avec Le Bruit des loups un conte initiatique au plus profond d’une forêt peuplée d’animaux sauvages et de créatures fantastiques. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
English : Spectacle Le bruit des loups
