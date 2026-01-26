Spectacle Le bruit des loups La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Le bruit des loups

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 16 EUR

Début : 2026-04-01 19:30:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01 2026-04-02

Tout public

Cirque magie

Le bruit des loups Etienne Saglio

Étienne Saglio est une figure incontournable de la magie nouvelle. Poète et illusionniste, il imagine avec Le Bruit des loups un conte initiatique au plus profond d’une forêt peuplée d’animaux sauvages et de créatures fantastiques. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

