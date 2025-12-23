Spectacle Le Bruit des Mouches, Chartres

Spectacle Le Bruit des Mouches

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-05

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-05

Trois colocataires, Oscar, Thomas et Marc, découvrent un cadavre démantelé dans leur baignoire ! Et comble de l’horreur c’est le trou noir, aucun souvenir ni explication. Le stress monte, les questions s’accumulent et se bousculent..

Pourquoi ce black-out ? Que s’est-il passé ? Qui est ce cadavre ? Et surtout qui est le coupable ? Les trois colocs, désemparés, décident de remonter le fil de leur mémoire… Par la compagnie La Page du Phénix. 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Three roommates, Oscar, Thomas and Marc, discover a dismantled corpse in their bathtub! And to top it all off, there’s no memory, no explanation. The stress mounts, and the questions pile up and pile up…

