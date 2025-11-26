Spectacle Le bruit des nuages Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Spectacle Le bruit des nuages Médiathèque Communautaire Sarreguemines mercredi 26 novembre 2025.

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 15:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Le temps d’une nuit, tout est permis. C’est même là que tout commence. Léon se couche, il faudrait dormir, mais il reste éveillé. Dans le noir, il y a trop de choses à voir, à écouter. Soudain, un bruit. Un tout petit bruit vient lui tenir compagnie. Sur le toit, un nuage rouspète et toussote. On dirait une boule de coton qui s’est enrhumée. Mais le temps d’une nuit, tout est permis Léon, le petit garçon, tombe en amitié pour Noé, le nuage égaré. Puisque dans cette amitié, rien ne se passe comme prévu… alors tout est possible !

Le Bruit des nuages est un spectacle sur l’amitié, sur les amitiés. Celles un peu bancales, celles qu’on n’attendait pas, celles qui d’emblée s’annoncent compliquées.

Tout à la fois récit d’initiation, d’aventures et de rencontres, ce spectacle ne se finit ni bien, ni mal. Il se finit autrement…Tout public

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

For one night, anything goes. It’s where it all begins. Léon lies down to sleep, but stays awake. In the dark, there are too many things to see and hear. Suddenly, a noise. A tiny noise keeps him company. On the roof, a cloud coughs and sputters. It sounds like a cotton ball with a cold. But for one night, anything goes: Léon, the little boy, falls in love with Noé, the lost cloud. And since nothing in this friendship goes according to plan, anything is possible!

Le Bruit des nuages is a show about friendship, about friendships. The ones that are a little shaky, the ones we didn’t expect, the ones that are complicated from the start.

At once a tale of initiation, adventure and encounters, this show ends neither well nor badly. It ends differently…

German :

Eine Nacht lang ist alles erlaubt. In dieser Nacht beginnt sogar alles. Leon legt sich hin, eigentlich müsste er schlafen, aber er bleibt wach. Im Dunkeln gibt es zu viele Dinge zu sehen und zu hören. Plötzlich ertönt ein Geräusch. Ein winziges Geräusch leistet ihm Gesellschaft. Auf dem Dach sitzt eine Wolke, die rülpst und hustet. Sie sieht aus wie ein Wattebausch, der sich erkältet hat. Aber eine Nacht lang ist alles erlaubt: Leon, der kleine Junge, freundet sich mit Noah, der verirrten Wolke, an. Da in dieser Freundschaft nichts so läuft, wie es sollte, ist alles möglich!

Das Geräusch der Wolken ist ein Stück über Freundschaft, über Freundschaften. Die etwas wackeligen, die, die man nicht erwartet hat, die, die sich von Anfang an als kompliziert erweisen.

Dieses Stück, das gleichzeitig eine Initiations-, Abenteuer- und Begegnungsgeschichte ist, endet weder gut noch schlecht. Es endet anders…

Italiano :

Per una notte, tutto è permesso. Infatti, è lì che inizia tutto. Léon va a letto, dovrebbe dormire, ma rimane sveglio. Nel buio, ci sono troppe cose da vedere e da sentire. All’improvviso, un rumore. Un piccolo rumore che gli fa compagnia. Sul tetto, una nuvola sussurra e tossisce. Sembra un batuffolo di cotone con un raffreddore. Ma per una notte, tutto è permesso: Léon, il ragazzino, si innamora di Noé, la nuvola perduta. E poiché in questa amicizia nulla va secondo i piani, tutto è possibile!

Le Bruit des nuages è uno spettacolo sull’amicizia, sulle amicizie. Quelle un po’ traballanti, quelle che non ci aspettavamo, quelle che sono complicate fin dall’inizio.

Allo stesso tempo racconto di iniziazione, avventura e incontri, questo spettacolo non finisce né bene né male. Finisce in modo diverso…

Espanol :

Por una noche, todo vale. De hecho, ahí empieza todo. Léon se acuesta, debería estar dormido, pero permanece despierto. En la oscuridad, hay demasiadas cosas que ver y oír. De repente, un ruido. Un pequeño ruido que le hace compañía. En el tejado, una nube susurra y tose. Suena como algodón resfriado. Pero por una noche, todo vale: Léon, el niño, se enamora de Noé, la nube perdida. Y como en esta amistad nada sale según lo previsto, ¡todo es posible!

Le Bruit des nuages es un espectáculo sobre la amistad, sobre las amistades. Las que se tambalean un poco, las que no esperábamos, las que se complican desde el principio.

A la vez historia de iniciación, aventura y encuentros, este espectáculo no acaba ni bien ni mal. Termina de otra manera…

