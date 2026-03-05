Spectacle Le Brutalone Place des Arènes Soustons

Spectacle Le Brutalone

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Dans la cadre du Printemps des Landes. Pour les

Par Isabelle Garon et Camille Lacrotte -Daigne

Adaptation d’un album de Alexandre Lacroix et Jérémy Pailler.

Au coeur d’un bois profond vivait le Brutalone. Grâce à sa force colossale et à son cri assourdissant , il menait une vie paisible à l’abri du danger. Mais sa force n’avait d’égales que sa maladresse et sa solitude. Fuit de tous les animaux, le Brutalone désespérait ne pourrait-il jamais avoir un ami? .

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67

English : Spectacle Le Brutalone

Deep in the woods lived the Brutalone. Thanks to his colossal strength and deafening cry, he led a peaceful life out of harm’s way. But his strength was matched only by his clumsiness and loneliness. Shunned by all animals, the Brutalone was in despair.

