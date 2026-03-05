Spectacle Le Brutalone Place des Arènes Soustons
Spectacle Le Brutalone Place des Arènes Soustons dimanche 8 mars 2026.
Spectacle Le Brutalone
Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Au coeur d’un bois profond vivait le Brutalone. Grâce à sa force colossale et à son cri assourdissant , il menait une vie paisible à l’abri du danger. Mais sa force n’avait d’égales que sa maladresse et sa solitude. Fuit de tous les animaux, le Brutalone désespérait.
Dans la cadre du Printemps des Landes. Pour les
Par Isabelle Garon et Camille Lacrotte -Daigne
Adaptation d’un album de Alexandre Lacroix et Jérémy Pailler.
Au coeur d’un bois profond vivait le Brutalone. Grâce à sa force colossale et à son cri assourdissant , il menait une vie paisible à l’abri du danger. Mais sa force n’avait d’égales que sa maladresse et sa solitude. Fuit de tous les animaux, le Brutalone désespérait ne pourrait-il jamais avoir un ami? .
Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Spectacle Le Brutalone
Deep in the woods lived the Brutalone. Thanks to his colossal strength and deafening cry, he led a peaceful life out of harm’s way. But his strength was matched only by his clumsiness and loneliness. Shunned by all animals, the Brutalone was in despair.
