Spectacle Le Bulbe du Glagueule Nancy jeudi 12 mars 2026.
126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12 19:55:00
2026-03-12
Les Pieds dans la Lune Compagnie
A partir de 12 ans
Clown sensible/Enfance/Rêver peut-être
Hortense, elle a mal… plus mal que mal que quand elle était p’tite et qu’elle se prenait des tartines… Et pourtant elle essaie de traverser la vie, elle bricole, elle répare, elle lutte… Elle se raconte et nous raconte son parcours et ses rêves.
Au travers de ce clown, Les Pieds dans la Lune Cie nous embarque dans un spectacle sensible, émouvant et drôle !
Un spectacle sensible pour aborder le sujet délicat d’un parcours en Protection de l’Enfance, et la réalisation de soi.
Les tarifs sont au choix 8/13/15 €
Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public
126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20
English :
Les Pieds dans la Lune Compagnie
Ages 12 and up
Sensitive clowning/Childhood/Dreaming maybe
Hortense is hurting… worse than when she was little and had to eat toast? And yet she tries to get through life, tinkering, repairing, struggling? She tells us about herself, her journey and her dreams.
Through this clown, Les Pieds dans la Lune Cie take us on a sensitive, moving and funny show!
A sensitive show that tackles the delicate subject of child welfare and self-realization.
Prices available: 8/13/15 ?
No wheelchair access.
