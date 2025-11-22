Spectacle « Le bureau des Lecteurs perdus » Place Anne de Bretagne Locminé

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé Morbihan

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le bureau des Lecteurs perdus est une sorte d’agence matrimoniale littéraire où les livres sont en quête d’un lecteur idéal. Aux manettes, une guichetière habituée à être seule avec ses livres abandonnés. Que se passe-t-il lorsque des dizaines de lecteurs prennent place en face d’elle ? A 17h, durée 1h, sur inscription à partir de 6 ans, public familial. .

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

