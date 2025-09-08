Spectacle « Le cabaret des arbres » Mourmelon-le-Grand

Spectacle « Le cabaret des arbres » Mourmelon-le-Grand vendredi 6 février 2026.

Spectacle « Le cabaret des arbres »

CENTRE CULTUREL NAPOLEON III Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Tout public

Spectacle tout public à partir de 7 ans

Cabaret contemporain (danse, chant, théâtre)

Compagnie La girafe bleue

Une mystérieuse botaniste, accompagnée de deux anges gardiens désinvoltes, témoigne de son fol amour pour les arbres.

Envolées lyriques enamourées, danse jubilatoire au rythme d’un slam singulier, leçon de botanique à la rigueur excessive, pantomimes, joutes verbales…

Les trois complices s’exaltent et s’émeuvent.

Une troublante aventure entre extravagance et intimes confessions. .

CENTRE CULTUREL NAPOLEON III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est evenementiel@villedemourmelonlegrand.fr

English : Spectacle « Le cabaret des arbres »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle « Le cabaret des arbres » Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-08 par ADT de la Marne