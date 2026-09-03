Spectacle : Le Cabaret des Glinguet MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud Montluçon
mardi 6 octobre 2026 · MONEV - Parc des expositions Théophile Giraud · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Spectacle : Le Cabaret des Glinguet
MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud 70 rue Eugène Sue Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Un spectacle pour les petits et grands par la compagnie Attrape Sourire.
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MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud 70 rue Eugène Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 52 42 contact@attrape-sourire.fr
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English :
A show for young and old alike by the Attrape Sourire theater company.
L’événement Spectacle : Le Cabaret des Glinguet Montluçon a été mis à jour le 2026-09-03 par Montluçon Tourisme
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