Spectacle : Le Cabaret des Glinguet MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud Montluçon

mardi 6 octobre 2026 · MONEV - Parc des expositions Théophile Giraud · Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Spectacle : Le Cabaret des Glinguet

MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud 70 rue Eugène Sue Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Un spectacle pour les petits et grands par la compagnie Attrape Sourire.

.

MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud 70 rue Eugène Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 52 42 contact@attrape-sourire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show for young and old alike by the Attrape Sourire theater company.

L’événement Spectacle : Le Cabaret des Glinguet Montluçon a été mis à jour le 2026-09-03 par Montluçon Tourisme