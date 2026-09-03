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Spectacle : Le Cabaret des Glinguet MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud Montluçon

mardi 6 octobre 2026 · MONEV - Parc des expositions Théophile Giraud · Montluçon

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
MONEV - Parc des expositions Théophile Giraud
Adresse
70 rue Eugène Sue
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Spectacle : Le Cabaret des Glinguet

MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud 70 rue Eugène Sue Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Un spectacle pour les petits et grands par la compagnie Attrape Sourire.
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MONEV – Parc des expositions Théophile Giraud 70 rue Eugène Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 52 42  contact@attrape-sourire.fr

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English :

A show for young and old alike by the Attrape Sourire theater company.

L’événement Spectacle : Le Cabaret des Glinguet Montluçon a été mis à jour le 2026-09-03 par Montluçon Tourisme

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