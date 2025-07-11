Spectacle: le cabaret des illusionnistes Théâtre de la ville Valence

Spectacle: le cabaret des illusionnistes

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Le cabaret des Illusionnistes, c’est LE spectacle à découvrir en famille.

Vous avez certainement admiré séparément l’un ou l’autre de ces artistes aux championnats du monde de magie ou à la télévision !

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

English :

Le cabaret des Illusionnistes is THE show to see with the whole family.

You’ve certainly admired one or other of these artists separately at the world magic championships or on TV!

German :

Das Kabarett der Illusionisten ist DIE Show für die ganze Familie.

Sicher haben Sie den einen oder anderen Künstler bei den Zauberweltmeisterschaften oder im Fernsehen schon einmal separat bewundert!

Italiano :

Le cabaret des Illusionnistes è lo spettacolo da vedere con tutta la famiglia.

Avrete sicuramente ammirato uno o l’altro di questi artisti separatamente ai campionati mondiali di magia o in televisione!

Espanol :

Le cabaret des Illusionnistes es EL espectáculo que hay que ver con toda la familia.

Sin duda habrá admirado a alguno de estos artistas por separado en los campeonatos mundiales de magia o en televisión

L’événement Spectacle: le cabaret des illusionnistes Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme