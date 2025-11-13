SPECTACLE LE CABARET DES OISEAUX Saint-Père-en-Retz

SPECTACLE LE CABARET DES OISEAUX

2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-11-13 11:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Une plante, de l’eau, des animaux la trame d’une histoire s’esquisse rapidement autour de l’idée du cycle de la nature. Un univers sonore minimaliste, basé sur des structures répétitives, mais aussi des décors qui donnent la part belle aux formes rondes et épurées, aux mouvements circulaires et enchaînés.

Un spectacle de la Cie La Bande à Tonton



Dans le cadre du mois des tous petits

Sur réservation auprès de la médiathèque 02 40 21 78 27

Jeudi 13 novembre à 9h30 Durée 30 min • Public 0-1 an

Jeudi 13 novembre à 11h00 Durée 1h • Public 0-3 ans .

2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

