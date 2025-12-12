Spectacle Le cabaret du docteur love La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Le cabaret du docteur love

Du 01/01 au 17/01/2026 tous les jours de 21h à 22h20. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 21:00:00

fin : 2026-01-17 22:20:00

Date(s) :

2026-01-01

Articulant comme à son habitude l’humour, la parodie et la philosophie, Yves Cusset s’attaque pour notre plus grand plaisir à la vie amoureuse ! Adapté de L’Amour sur le bout des doigts , éditions du Rocher 2024.

Il est étonnant de constater qu’à notre époque tout le monde ne semble pas encore totalement disposé à rater sa vie amoureuse. Tout est pourtant là, à portée de main, pour nous montrer la voie. Pour faire de l’amour quelque chose d’évanescent, de vaporeux, d’insaisissable, de précaire, de bref et de brutal. Tout est là pour nous détourner de la folle tentation de l’installer durablement dans notre existence.



Heureusement, transformé en Docteur Love, Yves Cusset sera là pour répondre à toutes vos questions, pour clarifier les multiples aspects de la relation amoureuse aujourd’hui, pour mettre un peu d’ordre dans nos idées, bref, pour qu’on puisse continuer de faire n’importe quoi, mais pas n’importe comment !



Car si l’amour n’a jamais connu de loi, cela n’empêche pas d’y mettre un minimum de méthode !



La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Combining humor, parody and philosophy as usual, Yves Cusset tackles the subject of love life to our great delight! Adapted from L?Amour sur le bout des doigts , éditions du Rocher 2024.

L’événement Spectacle Le cabaret du docteur love Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence