Spectacle Le Cabaret du Docteur Love

8 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-12

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-12

Il est étonnant de constater qu’à notre époque, tout le monde ne semble pas encore disposé à rater sa vie amoureuse. Tout est là pourtant pour nous détourner de la folle tentation de l’installer durablement dans notre existence.

Heureusement, transformé en Docteur Love, Yves Cusset sera là pour répondre à toutes vos questions, pour clarifier les multiples aspects de la relation amoureuse aujourd’hui. Car si l’amour n’a jamais connu de loi, cela n’empêche pas d’y mettre un minimum de méthode ! Articulant comme à son habitude l’humour, la parodie et la philosophie, Yves Cusset s’attaque pour notre plus grand plaisir à la vie amoureuse ! .

8 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 33 06 info@theatreportailsud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s amazing that, in this day and age, not everyone seems prepared to miss out on their love life. And yet everything is there to discourage us from the mad temptation to make it a permanent part of our lives.

L’événement Spectacle Le Cabaret du Docteur Love Chartres a été mis à jour le 2025-12-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES