Spectacle | Le Cabaret Journal du Fer à Coudre Nogent-sur-Oise

Spectacle | Le Cabaret Journal du Fer à Coudre Nogent-sur-Oise mercredi 15 octobre 2025.

Spectacle | Le Cabaret Journal du Fer à Coudre

19 Rue de l’Argilière Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 20:00:00

fin : 2026-03-11 21:30:00

Date(s) :

2025-10-15 2025-11-12 2025-12-10 2026-01-14 2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08

Marguerite, Jojo & leurs serveurs vous accueillent sous le chapiteau du Fer à Coudre pour une soirée totalement surprenante. On y parle d’actualité. À partir des articles de journaux, émissions de radio ou télévisées, les comédiens préparent en moins de 24h une restitution enjouée, percutante et décalée de l’actualité. Leur regard critique s’exerce sur les sujets variés qui composent les événements de l’actualité, ceux qui sont ultra-médiatisés mais aussi ceux qui ne font que de petits encarts. L’économie, l’écologie, la politique, le sport comme les faits-divers sont passés au crible pour un spectacle d’improvisation qui saura vous mettre de bonne humeur.

À l’issue de la représentation il vous sera offert une soupe chaude cuisinée avec joie et bonne humeur.

Un chapeau sera à disposition pour vous permettre de soutenir le projet, si vous le pouvez.

Prix libre pour tout le monde, adhésion recommandée.

Allez-y en bus avec la ligne C1/C2 du réseau AXO

19 Rue de l’Argilière Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 9 75 43 11 01

English :

Marguerite, Jojo & their waiters welcome you under the Fer à Coudre big top for a totally surprising evening. It’s all about current affairs. In less than 24 hours, the comedians use newspaper articles and radio and TV broadcasts to prepare a light-hearted, hard-hitting and offbeat account of current events. They take a critical look at a wide range of subjects that make up current events, from the high-profile ones to those that only make the headlines. The economy, ecology, politics, sport and the news are all scrutinized in an improvisational show that’s sure to put you in a good mood.

At the end of the show, you’ll be offered a hot soup cooked with joy and good humor.

A hat will be available to support the project, if you can.

Free for all, membership recommended.

Take the AXO C1/C2 bus to the show

German :

Marguerite, Jojo & ihre Kellner empfangen Sie unter dem Zeltdach des Fer à Coudre zu einem völlig überraschenden Abend. Es wird über aktuelle Ereignisse gesprochen. Ausgehend von Zeitungsartikeln, Radio- oder Fernsehsendungen bereiten die Schauspieler in weniger als 24 Stunden eine heitere, schlagfertige und schräge Wiedergabe des aktuellen Geschehens vor. Ihr kritischer Blick wird auf die verschiedenen Themen gerichtet, aus denen sich die Nachrichtenereignisse zusammensetzen, die ultramedialen, aber auch die, die nur kleine Beilagen haben. Wirtschaft, Ökologie, Politik, Sport und Nachrichten werden für eine Improvisationsshow unter die Lupe genommen, die Ihnen gute Laune machen wird.

Am Ende der Vorstellung wird Ihnen eine heiße Suppe angeboten, die mit Freude und guter Laune gekocht wurde.

Ein Hut wird zur Verfügung stehen, damit Sie das Projekt unterstützen können, wenn Sie können.

Freier Preis für alle, Mitgliedschaft empfohlen.

Mit dem Bus: Linie C1/C2 des AXO-Netzes

Italiano :

Marguerite, Jojo e i loro camerieri vi accolgono nel tendone del Fer à Coudre per una serata assolutamente sorprendente. Si tratta di una serata all’insegna dell’attualità. Utilizzando articoli di giornale e programmi radiofonici e televisivi, i comici preparano in meno di 24 ore un racconto scanzonato, duro e anticonformista sull’attualità. I comici affrontano in modo critico un’ampia gamma di argomenti che fanno notizia, da quelli di alto profilo a quelli che fanno solo notizia. L’economia, l’ecologia, la politica, lo sport e i telegiornali vengono analizzati in uno spettacolo di improvvisazione che vi metterà di sicuro di buon umore.

Alla fine dello spettacolo, vi verrà offerta una zuppa calda cucinata con gioia e buonumore.

Sarà disponibile un cappello per sostenere il progetto, se ne avete la possibilità.

L’ingresso è gratuito per tutti, l’iscrizione è consigliata.

Arrivare in autobus con la linea C1/C2 della rete AXO

Espanol :

Marguerite, Jojo y sus camareros le dan la bienvenida a la carpa Fer à Coudre para una velada totalmente sorprendente. Todo gira en torno a la actualidad. A partir de artículos de prensa y programas de radio y televisión, los cómicos preparan en menos de 24 horas un relato desenfadado, mordaz y fuera de lo común de la actualidad. Analizan de forma crítica una amplia gama de temas que componen la actualidad, desde los más destacados hasta los que sólo aparecen en los titulares. La economía, la ecología, la política, el deporte y los telediarios son analizados en un espectáculo de improvisación que le pondrá de buen humor.

Al final del espectáculo, se le ofrecerá una sopa caliente cocinada con alegría y buen humor.

Tendrás a tu disposición un sombrero para apoyar el proyecto, si puedes.

Gratis para todos, se recomienda hacerse socio.

Llegar en autobús con la línea C1/C2 de la red AXO

L’événement Spectacle | Le Cabaret Journal du Fer à Coudre Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Creil Sud Oise