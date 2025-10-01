Spectacle Le Cabaret renversé Plaine des sports skate park des Alexis Montélimar
Plaine des sports skate park des Alexis Chemin des Alexis Montélimar Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-04
Sous un chapiteau intime, deux artistes invitent les spectateurs à explorer avec humour et sensibilité les hauts et les bas de la vie à deux.
Un cabaret poétique mêlant acrobaties et émotions partagées.
Plaine des sports skate park des Alexis Chemin des Alexis Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
English :
Under an intimate big top, two artists invite spectators to explore the ups and downs of life as a couple, with humor and sensitivity.
A poetic cabaret combining acrobatics and shared emotions.
German :
In einem intimen Zelt laden zwei Künstler die Zuschauer ein, mit Humor und Sensibilität die Höhen und Tiefen des Lebens zu zweit zu erkunden.
Ein poetisches Kabarett, das Akrobatik und geteilte Emotionen miteinander verbindet.
Italiano :
Sotto un intimo tendone, due artisti invitano il pubblico a esplorare, con umorismo e sensibilità, gli alti e bassi della vita di coppia.
Un cabaret poetico che unisce acrobazie ed emozioni condivise.
Espanol :
Bajo una carpa íntima, dos artistas invitan al público a explorar, con humor y sensibilidad, los altibajos de la vida en pareja.
Un cabaret poético que combina acrobacias y emociones compartidas.
