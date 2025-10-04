Spectacle « Le carnaval des animaux » Bibliothèque de Novalaise Novalaise

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Un spectacle autour de l’œuvre musicale de Camille Saint-Saëns, « Le Carnaval des animaux », proposé par l’artiste plasticienne Lucy Watts.

Plongez dans un univers où musique et arts visuels se rencontrent pour donner vie aux animaux imaginés par Saint-Saëns. À travers créations plastiques et projections poétiques, Lucy Watts invite petits et grands à découvrir les personnages musicaux de façon ludique et sensorielle.

Salle Saint-Jean – À partir de 5 ans.

Bibliothèque de Novalaise Place du Champ de Foire 73470 Novalaise Novalaise 73470 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@novalaise.fr »}]

