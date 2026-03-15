Cette œuvre musicale de Camille Saint-Saëns est ici donnée dans une version pour le jeune public, portée par un texte d’Elodie Fondacci, publié aux Éditions Auzou. Le lion rugit, les oiseaux chantent, l’éléphant se dandine, le cygne glisse… Tous prennent vie grâce aux instruments de l’Orchestre national Montpellier dans ce joyeux bestiaire musical à découvrir en famille. Chaque instrument devient un animal, chaque morceau un tableau sonore : flûte pour les oiseaux, violoncelle pour le cygne, piano pour les kangourous… Cette œuvre fabuleuse offre une manière ludique et sensible de découvrir les sons de l’orchestre en suivant un véritable défilé animalier.

À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen, en collaboration avec l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, présente le spectacle Le Carnaval des animaux.

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 08 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 08 avril 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit

Réservation fortement conseillée sur : www.centreculturelcoreen.mapado.com

Réservations groupes à rsvp@coree-culture.org

La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’événement

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T11:00:00+02:00;2026-04-08T15:00:00+02:00_2026-04-08T16:00:00+02:00;2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T20:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

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