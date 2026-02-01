Spectacle le carnaval des animaux Place de la Marne Pornic

Spectacle le carnaval des animaux

Place de la Marne Ecole municipale de musique Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-11 17:30:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

2026-02-11

Spectacle organisé par l’Ecole de Musique de Pornic.

Mime et Musique nos petits talents revisitent Saint-Saëns !

Au programme

Une collaboration locale inédite La rencontre entre l’École municipale de musique et la compagnie de mime pornicaise Geste Station.

Une œuvre revisitée Une immersion dans l’univers de Camille Saint-Saëns à travers les célèbres pièces Hémiones, Kangourous, Fossiles…

L’art du mouvement Un spectacle où l’expression corporelle et le théâtre gestuel subliment les mélodies.

Une aventure pédagogique Le résultat de plusieurs mois de travail des classes d’éveil musical (novembre à février) sur le rythme, l’écoute et l’imagination.

Accompagnement live Des interludes musicaux interprétés en direct par des professeurs et élèves (piano, percussions, clarinette).

Infos pratiques

La réservation est conseillée (places limitées) ecoledemusique@pornic.fr

Renseignement au 02 40 82 47 64

Entrée libre

Place de la Marne Ecole municipale de musique Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 64

English :

Show organized by the Ecole de Musique de Pornic.

