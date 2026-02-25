Spectacle Le carnaval des couleurs

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

La MJC La Pépinière de Yutz vous invite à un spectacle haut en couleurs pour fêter le carnaval !

Spectacle jeune public par Elisabeth Malgonne

Enfants & parents, venez tous déguisés !

Un moment festif, musical et plein de surprises à partager en famille

On vous attend nombreux pour célébrer le carnaval dans la joie et la bonne humeur !Enfants

6 .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

English :

The MJC La Pépinière in Yutz invites you to a colourful show to celebrate Carnival!

Show for young audiences by Elisabeth Malgonne

Children & parents, come dressed up!

A festive, musical moment full of surprises to share with the whole family!

We look forward to seeing you all there to celebrate Carnival in good spirits!

L’événement Spectacle Le carnaval des couleurs Yutz a été mis à jour le 2026-02-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME