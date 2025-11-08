Spectacle Le Casier de Beaujolais Salle de la Tourbière Bois-d’Amont

Spectacle Le Casier de Beaujolais

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Début : 2025-11-08 20:30:00

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15

Ce n’est pas du théatre, ni une comédie musicale, pas un récital de chant mais qu’est ce donc ???

Billetterie sur place ou sur Helloasso La Cabriole

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 43 69 48

