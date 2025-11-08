Spectacle Le Casier de Beaujolais Salle de la Tourbière Bois-d’Amont
Spectacle Le Casier de Beaujolais Salle de la Tourbière Bois-d’Amont samedi 8 novembre 2025.
Spectacle Le Casier de Beaujolais
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15
Ce n’est pas du théatre, ni une comédie musicale, pas un récital de chant mais qu’est ce donc ???
Billetterie sur place ou sur Helloasso La Cabriole
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 43 69 48
English : Spectacle Le Casier de Beaujolais
German : Spectacle Le Casier de Beaujolais
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Le Casier de Beaujolais Bois-d’Amont a été mis à jour le 2025-10-01 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses