Spectacle Le Casse de l’Année Châteaudun

Spectacle Le Casse de l’Année

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Comédie avec Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff, Amélie Robert.

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidument recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails… Cette fois elle vient de repérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu, et de taille, le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison ! Il y a donc une voleuse ou un voleur en trop dans la villa, sans compter les nouveaux arrivants ! A moins que par la force des choses et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer… .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

English :

Theater, with Booder.

German :

Theater, mit Booder.

Italiano :

Teatro, con Booder.

Espanol :

Teatro, con Booder.

