Spectacle: Le casse de Noël centre village Beaumont-lès-Valence

Spectacle: Le casse de Noël

centre village Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Bienvenue au cœur du pôle Nord, dans l’atelier du Père Noël. Claquette et Paillette, deux lutines hautes en couleur et un brin gaffeuses, s’affairent aux préparatifs de Noël. Mais avec elles, rien ne se passe comme prévu…

centre village Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 76 74 mediatheque.beaumont@valenceromansagglo.fr

English :

Welcome to the heart of the North Pole, in Santa?s workshop. Claquette and Paillette, two colorful and slightly goofy elves, are busy getting ready for Christmas. But with them, nothing goes according to plan…

German :

Willkommen im Herzen des Nordpols, in der Werkstatt des Weihnachtsmanns. Claquette und Paillette, zwei farbenfrohe und etwas schusselige Kobolde, sind mit den Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. Aber bei ihnen läuft nichts nach Plan…

Italiano :

Benvenuti nel cuore del Polo Nord, nel laboratorio di Babbo Natale. Claquette e Paillette, due elfi colorati e un po’ imbranati, sono impegnati nei preparativi per il Natale. Ma con loro nulla va secondo i piani…

Espanol :

Bienvenido al corazón del Polo Norte, al taller de Papá Noel. Claquette y Paillette, dos elfos coloridos y un poco bobalicones, se afanan en preparar la Navidad. Pero con ellos, nada sale según lo previsto…

