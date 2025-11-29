Spectacle Le Cercle des Lopettes Disparues La Petite Scène Montélimar

Spectacle Le Cercle des Lopettes Disparues

La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le Cercle des Lopettes Disparues

Cie La Padone

Cabaret Drag

.

La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Le Cercle des Lopettes Disparues

Cie La Padone

Cabaret Drag

German :

Der Kreis der verschwundenen Hündinnen

Cie La Padone

Drag-Kabarett

Italiano :

Il Cercle des Lopettes Disparues

Compagnia La Padone

Cabaret Drag

Espanol :

Le Cercle des Lopettes Disparues

Compañía La Padone

Cabaret Drag

L’événement Spectacle Le Cercle des Lopettes Disparues Montélimar a été mis à jour le 2025-11-04 par Montélimar Tourisme Agglomération