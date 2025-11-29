Spectacle Le Cercle des Lopettes Disparues La Petite Scène Montélimar
Spectacle Le Cercle des Lopettes Disparues La Petite Scène Montélimar samedi 29 novembre 2025.
Spectacle Le Cercle des Lopettes Disparues
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
2025-11-29
Le Cercle des Lopettes Disparues
Cie La Padone
Cabaret Drag
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Le Cercle des Lopettes Disparues
Cie La Padone
Cabaret Drag
German :
Der Kreis der verschwundenen Hündinnen
Cie La Padone
Drag-Kabarett
Italiano :
Il Cercle des Lopettes Disparues
Compagnia La Padone
Cabaret Drag
Espanol :
Le Cercle des Lopettes Disparues
Compañía La Padone
Cabaret Drag
