Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-24 21:00:00

fin : 2025-05-24 22:30:00

2025-05-24

Dans le cadre du Festival de la Pierre, l’association Culles-Initiatives, en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise et la municipalité de Culles-les-Roches, vous propose un programme de découverte et de convivialité.

Au programme des animations conviviales en début de soirée, suivies du spectacle féerique « Le Chant de Bélanore », une création chantée et contée, mise en lumière dans un décor naturel spectaculaire la carrière illuminée

Infos pratiques

Rendez-vous dans le jardin en face du caveau pour les animations et le pique-nique.

Camion-pizza sur place pour les gourmands, et buvette assurée par Loisirs Détente.

Merci de vous garer en haut du chemin de la Roche (parking prévu) et de descendre à pied jusqu’au caveau.

Le spectacle se terminera près du panneau Natura 2000, à proximité du parking.

Prévoir une lampe, une tenue adaptée à la nuit et des chaussures confortables.

Une navette est prévue pour les personnes à mobilité réduite. .

Début au Caveau communal parking et spectacle au rocher d'escalade Ancienne cure derrière l'église

Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 26 86 56 culles-initiatives@culles-les-roches.com

