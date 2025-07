Spectacle « Le chant des étoiles » rue Lucien Briend Josselin

rue Lucien Briend Parc de La Promenade Josselin Morbihan

Début : 2025-07-20 17:00:00

2025-07-20

Venez assister au spectacle Le Chant des étoiles , une animation gratuite, chaleureuse et pleine de vie, portée par le groupe scout Le Feu Notre-Dame de l’Alliance d’Alsace. À travers un mélange de chant, danse, théâtre, sketchs et jeux participatifs, petits et grands seront emportés dans une aventure joyeuse et intergénérationnelle, revisitée autour de l’histoire fascinante de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi ce titre mystérieux, Le Chant des étoiles ? Une seule façon de le découvrir venez nombreux à 17h et laissez-vous surprendre ! .

