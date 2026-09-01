Spectacle | Le chant du boomerang par Dominique Rousseau | Festival Au Fil du conte, Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Informations pratiques

Jarnac

Spectacle | Le chant du boomerang par Dominique Rousseau | Festival Au Fil du conte,

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

L’Australie est traversée de pistes imaginaires. Les aborigènes les appellent des rêves. A chaque rêve correspond un récit, une danse, un chant. Ces chants maintiennent la terre vivante.

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

Australia is crisscrossed by imaginary paths. The Aboriginal people call them “dreams.” Each dream has its own story, dance, and song. These songs keep the land alive.

L’événement Spectacle | Le chant du boomerang par Dominique Rousseau | Festival Au Fil du conte, Jarnac a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Cognac