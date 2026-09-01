Spectacle | Le chant du boomerang par Dominique Rousseau | Festival Au Fil du conte, Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Spectacle | Le chant du boomerang par Dominique Rousseau | Festival Au Fil du conte,
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
L’Australie est traversée de pistes imaginaires. Les aborigènes les appellent des rêves. A chaque rêve correspond un récit, une danse, un chant. Ces chants maintiennent la terre vivante.
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Australia is crisscrossed by imaginary paths. The Aboriginal people call them “dreams.” Each dream has its own story, dance, and song. These songs keep the land alive.
L’événement Spectacle | Le chant du boomerang par Dominique Rousseau | Festival Au Fil du conte, Jarnac a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Cognac
À voir aussi à Jarnac (Charente)
- JEP | La Maison du fondateur Courvoisier Courvoisier Jarnac 18 septembre 2026
- Courvoisier : visite commentée de la Maison du Fondateur, Maison Courvoisier, Jarnac 18 septembre 2026
- JEP | Histoire et patrimoine Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 18 septembre 2026
- Conférence : « Jarnac, Histoire et Patrimoines », Médiathèque l’Orangerie, Jarnac 18 septembre 2026
- JEP | Conférence Jarnac, Histoire et Patrimoines à la médiathèque médiathèque de Jarnac Jarnac 18 septembre 2026