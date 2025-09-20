Spectacle « Le chaos des formes » à la ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq

Spectacle « Le chaos des formes » à la ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Spectacle « Le chaos des formes » à la ferme Dupire

80 rue Yves Decugis Villeneuve-d’Ascq Nord

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, suivez les déambulations d’un couple de touristes et son rapport avec l’architecture.**

_ Le chaos des formes De Noelle Renaude La Compagnie du Lundi Tout Public À 15h50 le samedi et le dimanhce_

Un couple de touristes visite des ruines d’ici ou d’ailleurs. Vous montre comment la vibration architecturale fait naitre des pulsions opposées chez le visiteur… déambulation intérieur/extérieur

### Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

**Les deux jours de 14h à 19h **

– Dans la galerie Gilbert Sally projection de films produits par l’OMJC

– Bar dans la grange

Visites décalées, spectacle, atelier, concert, …**Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici** [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

80 rue Yves Decugis Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Saturday September 20 and Sunday September 21, follow the wanderings of a tourist couple and their relationship with architecture

_ »Le chaos des formes » By Noelle Renaude La Compagnie du Lundi For All Audiences At 3:50 pm Saturday and Sunday_ _ »Le chaos des formes » By Noelle Renaude La Compagnie du Lundi For All Audiences At 3:50 pm Saturday and Sunday

A couple of tourists visit ruins from near and far. You’ll see how architectural vibration gives rise to opposing impulses in the visitor? indoor/outdoor wandering

### Dupire Farm program

For the Journées du Patrimoine, the Arts-Scènes collective is taking over the entire Ferme Dupire. A 19th-century building preserved and enhanced by the Ville Nouvelle!

**Both days from 2pm to 7pm:**

– In the Gilbert Sally gallery: screening of films produced by OMJC

– Bar in the barn

Offbeat tours, shows, workshops, concerts, etc.**Find the Ferme Dupire program for the JEP here**: [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

German :

**Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September, folgen Sie den Streifzügen eines Touristenpaares und seiner Beziehung zur Architektur.**

le chaos des formes » Von Noelle Renaude La Compagnie du Lundi Für alle Altersgruppen Um 15:50 Uhr am Samstag und am Sonntaghce_

Ein Touristenpaar besichtigt Ruinen von hier und anderswo. Sie zeigen, wie die architektonischen Vibrationen im Besucher entgegengesetzte Impulse auslösen… Wanderung innen/außen

### Programm der Ferme Dupire

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bespielt das Kollektiv Arts-Scènes die gesamte Ferme Dupire. Ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das von der Ville Nouvelle bewahrt und aufgewertet wurde!

**An beiden Tagen von 14 bis 19 Uhr: **

– In der Galerie Gilbert Sally: Vorführung von Filmen, die vom OMJC produziert wurden

– Bar in der Scheune

Versetzte Besichtigungen, Show, Workshop, Konzert, …**Finden Sie das Programm der Ferme Dupire für die JEP hier**: [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

Italiano :

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, seguite le peregrinazioni di una coppia di turisti e il loro rapporto con l’architettura **

le chaos des formes » Di Noelle Renaude La Compagnie du Lundi Per tutti gli spettatori Alle 15.50 di sabato e domenica

Una coppia di turisti visita le rovine qui e altrove. Mostrano come le vibrazioni architettoniche suscitino impulsi opposti nel visitatore. Una passeggiata indoor/outdoor

### Programma della Ferme Dupire

Per le Giornate del Patrimonio, il collettivo Arts-Scènes occupa l’intera fattoria Dupire. Questo edificio del XIX secolo è stato conservato e valorizzato dalla Ville Nouvelle!

**Entrambi i giorni, dalle 14:00 alle 19:00

– Nella galleria Gilbert Sally: proiezione di film prodotti dall’OMJC

– Bar nel fienile

Visite, spettacoli, laboratori, concerti, ecc. **Trova il programma della Ferme Dupire per il JEP qui**: [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

Espanol :

**El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, siga las andanzas de una pareja de turistas y su relación con la arquitectura **

le chaos des formes » Por Noelle Renaude La Compagnie du Lundi Para todos los públicos A las 15.50 h el sábado y el domingo

Una pareja de turistas visita las ruinas aquí y en otros lugares. Les muestran cómo las vibraciones arquitectónicas suscitan impulsos opuestos en el visitante… un paseo interior/exterior

### Programa de la Ferme Dupire

Para las Jornadas del Patrimonio, el colectivo Arts-Scènes ocupa la totalidad de la granja Dupire. ¡Este edificio del siglo XIX ha sido conservado y valorizado por la Ville Nouvelle!

**Los dos días de 14:00 a 19:00 horas:**

– En la galería Gilbert Sally: proyección de películas producidas por la OMJC

– Bar en el granero

Visitas insólitas, espectáculos, talleres, conciertos, etc. **Encuentre aquí el programa de la Ferme Dupire para el PEC**: [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

