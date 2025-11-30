Spectacle Le Chapoto Salle les Bourdons Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Spectacle Le Chapoto

Le Chapoto n’est pas une histoire c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux instant de spectacle !

On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE. Et puis il trouve un nez…

Petit cirque d’objets d’une trentaine de minutes avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes, dans ce spectacle nous proposons à notre jeune public d’assister à une représentation de cirque, un peu décalé certes, les parents en jugeront…

Les objets ont été choisis afin de permettre aux tout-petits de reconnaître cette grande famille du ménage et de l’entretien.

Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown. Rien n’est présenté au hasard…

Alors, bon spectacle !Tout public

Salle les Bourdons Rue du Stade Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est contact@semeursdarts.com

English :

Chapoto is not a story: it’s an invitation to fantasy. A delicious moment of entertainment!

First we’re greeted by the maintenance man, who likes everything CLEAN. Then he finds a nose…

A 30-minute circus of objects, with brooms, mops, toilet paper and other brushes, this show offers our young audience the chance to witness a circus performance, albeit a little offbeat, as parents will be the judge…

The objects have been chosen to enable young children to recognize this large family of cleaning and maintenance.

From tamer to acrobat to clown. Nothing is left to chance…

Enjoy the show!

German :

Das Chapoto ist keine Geschichte: Es ist eine Einladung zur Fantasie. Ein köstlicher Moment der Aufführung!

Zuerst wird man von der Reinigungskraft begrüßt, die es liebt, wenn alles schön Sauber ist. Und dann findet er eine Nase…

Ein kleiner, etwa 30-minütiger Objektzirkus mit Besen, Wischmop, Toilettenpapier und anderen Kehrblechen. In diesem Stück bieten wir unserem jungen Publikum die Möglichkeit, einer Zirkusvorstellung beizuwohnen, die sicherlich etwas schräg ist, die Eltern werden darüber urteilen…

Die Gegenstände wurden so ausgewählt, dass die Kleinen die große Familie des Haushalts und der Pflege wiedererkennen können.

Vom Dompteur über den Akrobaten bis hin zum Clown. Nichts wird zufällig präsentiert…

Also, viel Spaß bei der Show!

Italiano :

Chapoto non è una storia: è un invito alla fantasia. Un delizioso momento di intrattenimento!

Prima ci accoglie l’addetto alle pulizie, a cui piace che tutto sia PULITO. Poi trova un naso…

In questo circo di oggetti della durata di 30 minuti, con tanto di scope, spazzoloni, carta igienica e altre spazzole, offriamo al nostro giovane pubblico la possibilità di assistere a uno spettacolo circense, anche se un po’ fuori dagli schemi, perché saranno i genitori a giudicare…

Gli oggetti sono stati scelti per permettere ai bambini di riconoscere questa grande famiglia di lavori domestici e di pulizia.

Dal domatore all’acrobata e al clown. Nulla è lasciato al caso…

Godetevi lo spettacolo!

Espanol :

Chapoto no es una historia: es una invitación a la fantasía. ¡Un delicioso momento de entretenimiento!

Primero nos recibe la limpiadora, a la que le gusta que todo esté LIMPIO. Luego encuentra una nariz…

En este circo de objetos de 30 minutos, con escobas, fregonas, papel higiénico y otros cepillos, ofrecemos a nuestro joven público la posibilidad de asistir a un espectáculo de circo, aunque un poco fuera de lo común, ya que los padres serán los jueces…

Los objetos han sido elegidos para que los más pequeños puedan reconocer a esta gran familia de las tareas domésticas y de la limpieza.

Del domador al acróbata pasando por el payaso. Nada se deja al azar…

Así que ¡a disfrutar del espectáculo!

