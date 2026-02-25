Spectacle Le chasseur d’images au Parc national de forêts Théâtre Gaston Bernard Châtillon-sur-Seine
Spectacle Le chasseur d’images au Parc national de forêts
Théâtre Gaston Bernard Place du 8 mai Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Début : 2026-04-15 18:30:00
fin : 2026-04-15 19:30:00
2026-04-15
Venez assister à un spectacle spécial jeune public sur les espèces à enjeu du Parc national animée par la compagnie du rocher des Doms et proposée par le Parc national de forêts. Spécialement conçu pour le Parc national de forêts par la compagnie le Rocher des Doms, ce spectacle nous amène à la rencontre de deux hommes de générations bien différentes qui se rencontrent au cours d’une randonnée dans le Parc national de forêts. Avec le soutien du Conseil départemental de Côte-d’Or .
Théâtre Gaston Bernard Place du 8 mai Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
