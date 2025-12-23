Spectacle Le Chat Botté, Chartres

Spectacle Le Chat Botté

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-17

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-17

Le plus jeune fils d’un meunier reçoit pour tout héritage, un chat. Il se désole de ce cadeau surprenant mais le malicieux animal est rusé et de plus, doué de la parole. Il va faire la fortune de son petit maître. Un spectacle vivant, inventif et interactif avec 2 comédiens et 10 marionnettes.

Partant de la tradition du conte populaire, transcrit au 17e siècle par Charles Perrault, Le Chat Botté est un spectacle jeune public, adapté en totalité pour le théâtre en dialogues actuels, vivants, drôles, accessibles aux enfants d’aujourd’hui, en 12 tableaux et 10 personnages. Une mise en scène originale et dynamique entraînent joyeusement marionnettes et comédiens dans les péripéties de l’aventure. À partir de 3 ans. Création Portail Sud. Adaptation théâtralisée du conte Danièle ZIRAH Avec Leslie SALOMON et Michel CRANCE Marionnettes Maria PAVLOV Mise en Lumière Corentin MASSON 13 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire info@theatreportailsud.com

English :

A miller’s youngest son inherits a cat. He is saddened by this surprising gift, but the mischievous animal is cunning and, what’s more, able to speak. He will make his little master’s fortune. A lively, inventive and interactive show with 2 actors and 10 puppets.

