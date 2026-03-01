Spectacle Le chienchien des Babaskerville Salle de convivialité Malpas

Spectacle Le chienchien des Babaskerville

Salle de convivialité Rue de la Planée Malpas Doubs

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Transhumance culturelle.

Le chienchien des Babaskerville Compagnie La Rouille

Une enquête absurde, un chien démoniaque, et deux bonimenteurs détectives en roue libre ! Le Chienchien des Babaskerville revisite Sherlock Holmes façon théâtre forain un duo délirant, une ambiance rétro-fantastique, et un public embarqué dans une comédie noire participative. Entre frissons et fous rires, la Compagnie La Rouille transforme le polar en cabaret sauvage.

Tout public, dès 8 ans Durée 1h10

En partenariat avec les communes de Oye-et-Pallet et Malpas et la Médiathèque intercommunale Pierre Bichet. .

25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

