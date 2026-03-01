Spectacle Le chienchien des Babaskerville Salle de convivialité Malpas
Spectacle Le chienchien des Babaskerville Salle de convivialité Malpas vendredi 27 mars 2026.
Spectacle Le chienchien des Babaskerville
Salle de convivialité Rue de la Planée Malpas Doubs
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Début : 2026-03-27 20:30:00
Transhumance culturelle.
Le chienchien des Babaskerville Compagnie La Rouille
Une enquête absurde, un chien démoniaque, et deux bonimenteurs détectives en roue libre ! Le Chienchien des Babaskerville revisite Sherlock Holmes façon théâtre forain un duo délirant, une ambiance rétro-fantastique, et un public embarqué dans une comédie noire participative. Entre frissons et fous rires, la Compagnie La Rouille transforme le polar en cabaret sauvage.
Tout public, dès 8 ans Durée 1h10
En partenariat avec les communes de Oye-et-Pallet et Malpas et la Médiathèque intercommunale Pierre Bichet. .
