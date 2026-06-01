Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Salle des fètes Guiche

Guiche

Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour

Salle des fètes Le bourg Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir nos ados qui chanteront l’amour sous toutes ses formes.

A l’issue du spectacle nous partagerons un moment de convivialité, offert par l’association. .

Salle des fètes Le bourg Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour

L’événement Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Guiche a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque