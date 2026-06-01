Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Salle des fètes Guiche
Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Salle des fètes Guiche samedi 13 juin 2026.
Guiche
Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour
Salle des fètes Le bourg Guiche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir nos ados qui chanteront l’amour sous toutes ses formes.
A l’issue du spectacle nous partagerons un moment de convivialité, offert par l’association. .
Salle des fètes Le bourg Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour
L’événement Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Guiche a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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