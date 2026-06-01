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Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Salle des fètes Guiche

Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Salle des fètes Guiche

Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Salle des fètes Guiche samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fètes

Adresse : Le bourg

Ville : 64520 Guiche

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Guiche

Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour

Salle des fètes Le bourg Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez découvrir nos ados qui chanteront l’amour sous toutes ses formes.
A l’issue du spectacle nous partagerons un moment de convivialité, offert par l’association.   .

Salle des fètes Le bourg Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour

L’événement Spectacle Le Choeur d’ados chante l’amour Guiche a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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